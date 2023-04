Universitario de Deportes ha logrado hallar el equilibrio que necesitaba bajo el mando de Jorge Fossati. El elenco ‘crema’ lleva siete partidos consecutivos invictos con el DT charrúa, incluyendo los dos que ha disputado por la Copa Sudamericana 2023 (derrotó en la fase previa a Cienciano y en la de grupos hizo lo propio ante Gimnasia y Esgrima de La Plata). Si bien los números los acompañan, es preciso hacer un análisis en frío del próximo rival que tendrán a nivel internacional: Goiás. El ‘Verdão’ se quedó sin técnico principal, tras la salida de Guto Ferreira, lo que ha hecho que su sistema de trabajo se reajuste, aunque no por ello estarán menos preparados para el choque contra los ‘cremas’ el próximo jueves 20, en el estadio Monumental.

A diferencia de nuestro país, en Brasil se ha tenido competencia desde mediados de enero, por lo que el cuadro esmeralda llega con 25 choques jugados antes de arrancar la Serie A este fin de semana. El primer examen fue en el campeonato Goiano, donde llegó hasta la final contra Atlético Goianiense, aunque perdió en tanda de penales. A la par también disputó la Copa de Brasil (dos cotejos), la Copa Verde (cinco duelos) y un partido por la fase de grupos de la Sudamericana, donde empató sin goles con Independiente de Santa Fe de Colombia.

Ahora, ¿aquel rodaje de partidos será determinante pese a que cortaron el proceso de Guto Ferreira? Para responder esta pregunta, dos periodistas brasileños (André Isac y Joao Paulo Di Medeiros) analizaron con Depor cómo llegará Goiás, equipo que de momento viene trabajando con el asistente técnico Emerson Ávila, integrante de la comisión permanente del club, y que debutará este sábado frente a Athletico Paranaense en el Brasileirao.

Goiás debutará en el Brasileirao 2023 este sábado 15 de abril, antes de enfrentar a Universitario de Deportes en la Copa Sudamericana. (Foto: Isabela Azine / Goiás EC)

Ventajas y desventajas

El rodaje que poseen a la fecha es un punto a favor que tiene el cuadro goianiense (15 victorias, cinco empates y cinco derrotas), además, permanece invicto desde que arrancó su participación internacional. “La principal ventaja es haber roto la ansiedad del debut, cuando empató en casa con Santa Fe, pero jugando con algunos elementos de la reserva. Lo malo es que el tropiezo en casa obliga a Goiás a buscar puntos en Perú para mantenerse en una buena situación en el grupo de la Sudamericana”, detalló Joao Paulo, periodista de O Popular Esporte.

Hay un hecho a considerar: aunque el número de victorias del club es considerable, tienen un déficit cuando juegan de visita. “La desventaja de Goiás es que el equipo ganó fuera de casa solo en el campeonato goianiense, mientras que en torneos nacionales como la Copa Verde -donde ha clasificado a la final- y la Copa do Brasil -fue descalificado en la segunda fase-, el equipo no suma triunfo alguno”, sostuvo André de PUC TV Esportes. Asimismo, el no contar con un comando técnico fijo podría ser tomado como otra situación en contra.

En ese sentido, el periodista dio a conocer que “se debe contratar a un nuevo entrenador en cualquier momento. Un nombre probable es Antônio Carlos Zago, ex técnico de Bolívar (2021-2022). Mientras no se contrate otro DT, el equipo estará comandado por el segundo entrenador Emerson Ávila”. Respecto al CV Ávila, es preciso destacar su paso como estratega interino de Cruzeiro en el 2010 y luego como principal por un breve momento en el 2011; además, también tuvo a su cargo las selecciones sub-17 y sub-20 en los años 2011 y 2013, respectivamente.

Goiás acumula 25 partidos jugados, en lo que va del año, con 15 victorias, cinco empates y cinco derrotas. (Foto: Heber Gomes / Goiás EC)

Plantel motivado

Goiás posee un plantel valorizado en 23.75 millones de euros, un presupuesto modesto comparado con el que poseen los grandes equipos de Brasil. Pese a ello, ha logrado sumar elementos importantes para esta temporada, como Phillipe Costa, quien llegó como elemento libre de Grêmio Esportivo Anápolis y ahora suma tres goles en 14 partidos. Pero si hablamos de goleadores, es importante destacar a Nicolas, delantero de 33 años que acumula ocho tantos en 22 duelos.

Con este precedente, sumado a la experiencia de sus jugadores, el equipo se encuentra presto para su próximo duelo en la Sudamericana. “El Goiás llega motivado porque es una competición internacional en la que el club quedó subcampeón en 2010“, indicó André sobre la campaña que tuvo el elenco esmeralda en dicho año, cuando dejaron en el camino a equipos, como Grêmio, Peñarol, Avaí y Palmeiras. Eso sí, aunque no tengan un comando técnico definido, el periodista agregó que “los jugadores no deben sentir pena por la salida de Guto Ferreira”.

Por su parte, Joao Paulo señaló la revancha interna que quiere tener el plantel, luego de perder la final del campeonato goianiense. “A pesar de ser subcampeón, Goiás mostró reacción en el juego de vuelta y logró revertir el marcador en contra de la final de ida, hasta llegar a los penaltis. Los jugadores quedaron satisfechos con esta actitud, pero quieren demostrar que perder el título fue injusto”, explicó.

Nicolas es el máximo goleador de Goiás en lo que va de la temporada 2023, con ocho anotaciones en 22 partidos. (Foto: Globo Esporte)

Percepción del rival

Pese a la ventaja numérica de partidos, Goiás sabe que no debe confiarse. Universitario de Deportes tuvo un arranque complicado de temporada: perdieron tres partidos consecutivos, frente a Unión Comercio, Alianza Lima y Mannucci. Con todo ese panorama, desde la directiva decidieron hacer un punto de quiebre en el comando técnico; entonces, apareció el nombre de Jorge Fossati (culminó el ciclo de Carlos Compagnucci). Con el DT charrúa el equipo tomó mayor confianza y llegó hasta el segundo puesto de la tabla de posiciones. Además, en el plano internacional eliminaron a Cienciano en la fase previa y en la etapa de grupos tuvieron un gran debut: derrotaron 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en Argentina.

En ese sentido, el ‘Verdão’ ya tiene una estrategia para aplicar contra el elenco de Fossati. “Goiás cuenta con un departamento de análisis de rendimiento que estudia los adversarios que enfrentará en todas las competencias. Creo que se enfocarán más en las características de Universitario en la semana del partido. Lo que se dice es que hay respeto por la tradición del club peruano y preocupación por la logística del viaje a Lima”, comentó Joao Paulo, señalando también el rol que viene desarrollando Luis Urruti hasta la fecha.

“Es un equipo que lo está haciendo muy bien en el campeonato peruano y empezó la Copa Sudamericana ganando fuera de casa. Además, tiene una buena defensa y han encajado ocho goles en doce partidos”, recalcó André. Eso sí, al igual que su colega de O Popular Esporte, no dudó en destacar el papel que juega uno de los delanteros más importantes del plantel ‘merengue’: “Toca tener cuidado de Urruti, máximo goleador del equipo con 5 goles y una asistencia”.





