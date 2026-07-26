Gol de Josuee Herrera puso el 2-1 del Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima. (Video: L1 Max)
Gol de Josuee Herrera puso el 2-1 del Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima. (Video: L1 Max)

Después de lograr el empate en el primer tiempo, el equipo local salió apretando con todo a los ‘blanquiazules’ que han mostrado mucha displicencia. Un centró al área le quedó perfecto para que Herrera pusiera en ventaja a las ‘águilas’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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