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Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Alianza Lima se enfrenta a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura. Sigue el minuto a minuto y las incidencias en la web de Depor con transmisión de Liga 1 MAX.

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¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 26 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, está programado para las 3:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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Comerciantes Unidos intentará hacerse fuerte en Cutervo y aprovechar la localía para sorprender a uno de los candidatos al campeonato.

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El conjunto blanquiazul afronta este compromiso con la confianza de haber iniciado el Torneo Clausura con una victoria importante. Los dirigidos por Pablo Guede debutaron con un trabajado triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo en Matute.

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El Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo será el escenario de este partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos.

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Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se enfrentan por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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