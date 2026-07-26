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Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Alianza Lima se enfrenta a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura. Sigue el minuto a minuto y las incidencias en la web de Depor con transmisión de Liga 1 MAX.
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¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?
En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.