Gol de Matías Sen puso el 1-1 del Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima. (Video: L1 Max)
Gol de Matías Sen puso el 1-1 del Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima. (Video: L1 Max)

El delantero de las ‘águilas cutervinas’ encontró el momento preciso para golpear el arco de Alejandro Duarte con un cabezazo furtivo que sorprendió a todos, por el ataque rápido generado por los locales.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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