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¡Mucha sobriedad! Gol de Eryc Castillo puso el 1-0 de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos
¡Mucha sobriedad! Gol de Eryc Castillo puso el 1-0 de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos
El atacante ‘blanquiazul’ encontró el espacio libre para ganar la pelota que llegaba de un buen pase largo enviado por Garcés. Se acercó hasta el área y rompió las redes de Córdova parra abrir el marcador.
Gol de Eryc Castillo puso el 1-0 de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Video: L1 Max)
Cutervo, bajo un imponente sol, viene siendo protagonista de un duelo de alta intensidad en donde Alianza Lima sostiene su victoria parcial frente a Comerciantes Unidos. A pesar de que los locales parecen tener la pelota, la efectividad estuvo del lado de los ‘blanquiazules’ con un a desconcentración también de la defensa cutervina. En salida fue Renzo Garcés desde su propio campo quien mandó un pase largo hacia la delantera, donde ya se encontraba Eryc Castillo a quien el central Rodríguez le pierde la marca y le regala todo el espacio del mundo para ir hacia adelante ganando el mano a mano frente al portero Matías Córdova con su gol.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.