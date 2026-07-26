Gol de Eryc Castillo puso el 1-0 de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Video: L1 Max)
Gol de Eryc Castillo puso el 1-0 de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Video: L1 Max)

Cutervo, bajo un imponente sol, viene siendo protagonista de un duelo de alta intensidad en donde sostiene su victoria parcial frente a Comerciantes Unidos. A pesar de que los locales parecen tener la pelota, la efectividad estuvo del lado de los ‘blanquiazules’ con un a desconcentración también de la defensa cutervina. En salida fue Renzo Garcés desde su propio campo quien mandó un pase largo hacia la delantera, donde ya se encontraba a quien el central Rodríguez le pierde la marca y le regala todo el espacio del mundo para ir hacia adelante ganando el mano a mano frente al portero con su gol.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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