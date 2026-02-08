Gol de Cristian Bordacahar para el 2-1 de Melgar vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Cuando parecía que estaba reaccionando y podría darle vuelta al marcador. mató todas las ilusiones y tras una definición espectacular venció la valla de Diego Enríquez, poniendo el 1-2 a favor de Melgar. El reloj marcaba el minuto 96′, y la defensa de Sporting Cristal no cerró el ataque del ‘Chapu’ Bordacahar generando que patee con confianza y le dé el triunfo ante Sporting Cristal. Finalmente, en el banquillo, celebró de manera eufórica y de esta manera su equipo se lleva tres puntos valiosos en su visita a Lima.

