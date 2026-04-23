Gol de David Gonzales, Los Chankas 1-0 Cienciano (Video: L1MAX)
Gol de David Gonzales, Los Chankas 1-0 Cienciano (Video: L1MAX)

apareció en el momento clave para darle el triunfo a , que sumó tres puntos importantes y se mantiene firme en la cima del . Tras un centro de Franco Torres y luego de un rebote tras la atajada del portero visitante, Gonzales apareció y de cabeza anotó a la parte baja del arco y anotó el 1-0 de Los Chankas para darle la victoria ante Cienciano. Los andahuaylinos se mantienen en la primera posición del torneo y le sacan una ventaja de 3 puntos de Alianza Lima, su más cercano perseguidor.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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