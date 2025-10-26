Gol de Alex Valera para el 2-1 de Universitario vs ADT | VIDEO L1 MAX
Cada vez más cerca del tricampeonato. remontó el marcador ante en el segundo tiempo, demostrando un gran despliegue en el campo de juego. Primero, Matías di Benedetto cabeceó en el área para colocar el 1-1 y, posteriormente, apareció Alex Valera con un potente cabezazo. El delantero se adelantó a los defensas rivales, aprovechando también un centro preciso de Andy Polo para encender las tribunas en el estadio Unión de Tarma, en el marco de la fecha 16 del .

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

