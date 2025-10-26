Descentralizado
Universitario vs. ADT EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis
Se define el Torneo Clausura. Universitario y ADT se enfrentan por la fecha 16 en el estadio Unión Tarma. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias de este partido aquí.
NO TE PIERDAS
¿En qué canales ver Universitario vs. ADT?
Universitario vs. ADT se disputará en el Estadio Unión Tarma, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.