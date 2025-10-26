Descentralizado 

Universitario vs. ADT EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Se define el Torneo Clausura. Universitario y ADT se enfrentan por la fecha 16 en el estadio Unión Tarma. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias de este partido aquí.

Universitario vs. ADT EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis. (Diseño: Christian Marlow)
Universitario vs. ADT EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis. (Diseño: Christian Marlow)
Previa

¿En qué canales ver Universitario vs. ADT?

Universitario vs. ADT se disputará en el Estadio Unión Tarma, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Previa

¿A qué hora juegan Universitario vs. ADT?

El compromiso entre Universitario vs. ADT está programado para este domingo 26 de octubre desde la 3:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:30 p.m.; en México a las 2:30 p.m.; y en España a las 10:30 a.m.

Previa

El Estadio Unión Tarma será el escenario principal del partido entre ADT y Universitario.

Previa

El partido entre ADT y Universitario es válido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre ADT y Universitario.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas