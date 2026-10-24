¡Doblete de Facundo Callejo! El delantero argentino apareció nuevamente para marcar el 2-0 de Cusco FC ante Sporting Cristal. | (Video: Liga 1 Max)
¡Doblete de Facundo Callejo! El delantero argentino apareció nuevamente para marcar el 2-0 de Cusco FC ante Sporting Cristal. | (Video: Liga 1 Max)

Al minuto 32, Diego Enríquez deja un rebote en el área y, bien ubicado, aprovecha la oportunidad para definir de cabeza y marcar el 2-0 a favor de Cusco FC frente a . En un primer momento, el juez de línea levantó la bandera por una posible posición adelantada. Sin embargo, tras aproximadamente un minuto de revisión con el VAR, se confirmó que el delantero argentino estaba habilitado y el gol subió al marcador ante la tristeza de los hinchas celestes que se dieron cita al Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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