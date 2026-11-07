Gol de Horacio Benincasa para el 1-1 de ADT vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Gol de Horacio Benincasa para el 1-1 de ADT vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

dejó escapar la victoria en los últimos instantes del compromiso. A los 90+3 minutos, (44) apareció dentro del área y conectó un preciso cabezazo tras un tiro libre para vencer al arquero celeste y decretar el 1-1 definitivo.encontró la igualdad cuando parecía que los rimenses se llevarían los tres puntos de Tarma. Con este resultado, el equipo dirigido por Roberto Mosquera alcanzó las 32 unidades y se mantiene como líder del Torneo Clausura, a falta de una jornada para el cierre del campeonato.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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