Gol de Irven Ávila para el 2-0 de Sporting Cristal vs. Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)
Tras una jugada colectiva entre Christofer Gonzáles e Iam Wisdom cerca del área rival, el balón fue recibido por, quien aprovechó una mala salida de Daniel Prieto para definir abajo, a la derecha, y sellar el 2-0 de ante Alianza Atlético de Sullana a los 37 minutos del partido. Con este tanto, el conjunto rimense amplió la ventaja y busca recuperar posiciones en la tabla del tras un irregular inicio de temporada.

