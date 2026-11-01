Lisandro Alzugaray celebró su golazo de tiro libre para el 3-1 de Universitario ante Atlético Grau. (VIDEO: L1 MAX)
Lisandro Alzugaray celebró su golazo de tiro libre para el 3-1 de Universitario ante Atlético Grau. (VIDEO: L1 MAX)

amplió su ventaja frente a con una espectacular ejecución de . A los 76 minutos, el argentino se hizo cargo de un tiro libre de larga distancia y sacó un remate preciso que terminó en el ángulo del arco rival. El guardameta de Atlético Grau Patricio Álvarez no pudo hacer nada ante la trayectoria del balón y solo observó cómo ingresaba a su portería. Un verdadero golazo para que los cremas se pongan 3-1 en el estadio Mansiche de Trujillo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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