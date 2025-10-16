Gol de Piero Cari para el 2-1 de Alianza Lima. (Video: L1MAX)
El segundo tiempo de -por la fecha 15 del - comenzó con alta intensidad; sin embargo, el marcador no tuvo variaciones hasta el momento de los cambios para el dueño de casa. ingresó en reemplazo de Sergio Peña y rápidamente se adaptó al ritmo, recibiendo una asistencia de Renzo Garcés fuera del área. Perfilado para patear, remató de manera cruzada, al lado imposible de atrapar para Steven Rivadeneyra. De esta manera, el futbolista de 18 años marcó el segundo de la noche para los dueños de casa en el estadio Alejandro Villanueva. Cabe resaltar que abrió el marcador de penal, pero igualó en el tramo final de la primera etapa.

