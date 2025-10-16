Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡La joya blanquiazul! Gol de Piero Cari para el 2-1 de Alianza Lima vs. Sport Boys
El segundo tiempo de Alianza Lima vs. Sport Boys -por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025- comenzó con alta intensidad; sin embargo, el marcador no tuvo variaciones hasta el momento de los cambios para el dueño de casa. Piero Cari ingresó en reemplazo de Sergio Peña y rápidamente se adaptó al ritmo, recibiendo una asistencia de Renzo Garcés fuera del área. Perfilado para patear, remató de manera cruzada, al lado imposible de atrapar para Steven Rivadeneyra. De esta manera, el futbolista de 18 años marcó el segundo de la noche para los dueños de casa en el estadio Alejandro Villanueva. Cabe resaltar que Paolo Guerrero abrió el marcador de penal, pero Luis Urruti igualó en el tramo final de la primera etapa.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.