Un centro de Eryc Castillo encontró al defensa Renzo Garcés bien ubicado, quien como si fuera ‘9′ definió y puso el 1-0 parcial a favor de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos, en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la Liga 1 2026.
El reloj marcaba el minuto 41, en las tribunas del Alejandro Villanueva, los hinchas comenzaban a desesperarse por el resultado, sin embargo, una jugada elaborada terminó por abrir el marcador.
Desde el inicio, Alianza Lima tomó la iniciativa desde los primeros minutos, aunque le costaba profundizar. Hasta que apareció Renzo Garcés, imponiéndose en el salto para marcar el 1-0 parcial, justo cuando el equipo buscaba abrir el marcador.
Los dirigidos por Pablo Guede llegan a esta jornada con la necesidad de mantener la regularidad en el torneo local. La victoria por 2-1 ante Sport Huancayo, en altura y en su estreno liguero, les dio un empujón anímico, pero ahora toca ratificar ese buen inicio frente a un Matute expectante.
El partido también tiene otra lectura: la Copa Libertadores. Alianza necesita acumular confianza y buenas sensaciones para el duelo de vuelta frente a Club Sportivo 12 de Mayo, tras la derrota 1-0 en Paraguay en la Fase 1. Cada acción en Matute suma de cara a ese reto internacional.