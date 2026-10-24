Universitario de Deportes encontró la fórmula para romper el cero ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Pese a tener el control del partido y generar situaciones de peligro, el equipo crema no encontraba el camino al gol hasta que apareció Edison Flores para hacer estallar el Estadio Monumental. A los 60 minutos, el ‘Orejas’ se encargó de ejecutar un tiro libre y sacó un remate preciso que terminó dentro del arco rival. Con una gran definición, el volante venció la resistencia del conjunto visitante y puso el 1-0 a favor de Universitario, que tanto había buscado la ventaja durante el encuentro. Con el marcador a su favor, los dirigidos por Fabián Bustos intentan asegurar una victoria clave en la recta final del Torneo Clausura. Los cremas necesitan sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título, por lo que buscarán conservar la ventaja en los minutos restantes del compromiso.