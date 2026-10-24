Edison Flores celebra su golazo de tiro libre para el 1-0 de Universitario ante Juan Pablo II. (VIDEO: L1 Max)
Edison Flores celebra su golazo de tiro libre para el 1-0 de Universitario ante Juan Pablo II. (VIDEO: L1 Max)

encontró la fórmula para romper el cero ante por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Pese a tener el control del partido y generar situaciones de peligro, el equipo crema no encontraba el camino al gol hasta que apareció Edison Flores para hacer estallar el Estadio Monumental. A los 60 minutos, el ‘Orejas’ se encargó de ejecutar un tiro libre y sacó un remate preciso que terminó dentro del arco rival. Con una gran definición, el volante venció la resistencia del conjunto visitante y puso el 1-0 a favor de Universitario, que tanto había buscado la ventaja durante el encuentro. Con el marcador a su favor, los dirigidos por Fabián Bustos intentan asegurar una victoria clave en la recta final del Torneo Clausura. Los cremas necesitan sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título, por lo que buscarán conservar la ventaja en los minutos restantes del compromiso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS