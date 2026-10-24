Universitario de Deportes informó sobre el estado físico de Matías Di Benedetto a pocos minutos de enfrentar a Juan Pablo II de Chongoyape. A través de un comunicado oficial, el club crema brindó detalles sobre la recuperación del defensor argentino, quien sufrió una lesión muscular en septiembre pasado.
El pronunciamiento fue difundido por el Departamento Médico de la institución merengue, que precisó que el futbolista continúa evolucionando favorablemente. Sin embargo, todavía deberá completar su proceso de recuperación antes de volver a desarrollar sus actividades deportivas habituales.
“En este momento, nuestro defensor continúa recuperándose favorablemente de la lesión muscular que presentó en setiembre pasado”, señaló Universitario en el documento publicado a través de sus canales oficiales.
Asimismo, el club explicó que la recuperación de Matías Di Benedetto deberá seguir las indicaciones de los especialistas. Por recomendación médica, el zaguero tendrá que completar este proceso antes de recibir la autorización para retomar sus actividades con normalidad.
El comunicado se conoció en la antesala del encuentro frente a Juan Pablo II de Chongoyape, cuando faltaban pocos minutos para el inicio del compromiso. La publicación permitió conocer la última actualización oficial sobre la situación del defensor argentino.
Por el momento, Universitario no precisó una fecha para el regreso de Matías Di Benedetto a los entrenamientos ni brindó mayores detalles sobre los plazos que deberá cumplir antes de volver a las canchas.
La situación del zaguero es seguida de cerca por los hinchas cremas, teniendo en cuenta su importancia dentro del plantel. No obstante, su retorno dependerá de cómo avance su recuperación y de la evaluación del departamento médico del club.
Finalmente, Universitario de Deportes le deseó una pronta recuperación a Matías Di Benedetto e invocó a sus hinchas y a la opinión pública a mantenerse informados mediante sus canales oficiales.
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