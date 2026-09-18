Gol de Eryc Castillo para el 2-0 de Alianza Lima vs. ADT. (Video: L1 Max)
Gol de Eryc Castillo para el 2-0 de Alianza Lima vs. ADT. (Video: L1 Max)

se reencuentra con la victoria y esta vez también con el gol. El tanto llegó rápidamente, apenas iniciado el segundo tiempo, tras una gran asistencia de Jairo Vélez que encontró al ecuatoriano en posición habilitada. Castillo quedó frente al arquero y definió de gran manera para marcar el 2-0 de Alianza Lima ante ADT.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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