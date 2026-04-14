Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs. ADT. (Video: L1 MAX)
Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs. ADT. (Video: L1 MAX)

A los 29 minutos del primer tiempo, logró abrir el marcador en su visita a en Tarma gracias a una gran acción colectiva. apareció con una definición precisa dentro del área, luego de recibir un sensacional pase en profundidad de Esteban Pavez, para poner el 1-0 parcial a favor del conjunto blanquiazul.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS