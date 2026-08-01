Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs. Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)
Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs. Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)

Gran momento el que vive en . El extremo ecuatoriano volvió a demostrar su gran presente al marcar el 1-0 ante Alianza Atlético, confirmándose como una de las principales figuras del cuadro blanquiazul en el Torneo Clausura. El tanto llegó tras una gran jugada de Jairo Vélez, quien asistió con precisión a Eryc Castillo. El extremo ecuatoriano eludió al arquero Steven Rivadeneyra con un gran amague y definió con tranquilidad para marcar su gol número 14 de la temporada, consolidándose como el máximo goleador de Alianza Lima en la Liga 1.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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