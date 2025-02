¡Alianza Lima no quitó el pie del acelerador! Después de un primer tiempo arrollador, los blanquiazules buscaron ampliar la ventaja desde el pitazo de reanudación y Cusco FC lo pagó muy caro. La acción nació de una tonta falta de José Zevallos sobre Renzo Garcés, algo que el árbitro Daniel Ureta lo percibió al instante y no dudó en cobrar la pena máxima; por más que hubo una breve detención por pedido del VAR, la sanción no cambió. Así pues, tras pedirle el balón a Hernán Barcos, Eryc Castillo se paró ante Andy Vidal y no lo perdonó, decretando el 3-0 en el Estadio Alejandro Villanueva (55′). El delantero ecuatoriano marcó su primer tanto con los ‘Íntimos’.

SOBRE EL AUTOR Roy Galdos Sánchez Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.