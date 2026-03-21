Corría el minuto 62 cuando Luis Advíncula sacó un centro tenso y con mala intención al corazón del área. Ahí apareció Eryc Castillo, que se elevó y conectó un cabezazo potente para vencer la resistencia de Matías Vega, arquero de Juan Pablo II, quien nada pudo hacer para evitar el gol de Alianza Lima. Con este resultado parcial, Alianza Lima se mantiene en la cima y suma 20 puntos liderando junto a Los Chankas tras jugarse ocho fechas del Torneo Apertura Liga 1 2026.
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