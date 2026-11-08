Eryc Castillo marca el primer gol del Alianza Lima vs. Los Chankas. (Video: L1 Max)
Eryc Castillo marca el primer gol del Alianza Lima vs. Los Chankas. (Video: L1 Max)

En un duelo de suma exigencia correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura de la , Alianza Lima logró golpear en condición de visitante frente a Los Chankas apostando por la letalidad de sus veloces transiciones. Fue sobre los 51 minutos cuando una ofensiva infructuosa del cuadro anfitrión, orquestada entre , Héctor González y Kelvin Sánchez, derivó en un saque de meta de Alejandro Duarte; la posterior imprecisión de Jarlin Quintero al intentar eludir a Mateo Antoni encendió la chispa victoriosa. Con el equipo rival adelantado, Jussepi García conectó con Fernando Gaibor, quien exhibió su jerarquía para conducir, sacarse una marca de encima y frotar la lámpara con un servicio bombeado a las espaldas de los zagueros; allí irrumpió con furia , la popular ‘Culebra’ Castillo, para ganarle la posición a todos y definir con absoluta maestría ante el achique del portero Hairo Camacho, desatando el delirio íntimo en las alturas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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