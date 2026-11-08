En un duelo de suma exigencia correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima logró golpear en condición de visitante frente a Los Chankas apostando por la letalidad de sus veloces transiciones. Fue sobre los 51 minutos cuando una ofensiva infructuosa del cuadro anfitrión, orquestada entre David Gonzales, Héctor González y Kelvin Sánchez, derivó en un saque de meta de Alejandro Duarte; la posterior imprecisión de Jarlin Quintero al intentar eludir a Mateo Antoni encendió la chispa victoriosa. Con el equipo rival adelantado, Jussepi García conectó con Fernando Gaibor, quien exhibió su jerarquía para conducir, sacarse una marca de encima y frotar la lámpara con un servicio bombeado a las espaldas de los zagueros; allí irrumpió con furia Eryc Castillo, la popular ‘Culebra’ Castillo, para ganarle la posición a todos y definir con absoluta maestría ante el achique del portero Hairo Camacho, desatando el delirio íntimo en las alturas.