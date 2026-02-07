Gol de Facundo Callejo con polémica en el Universitario vs. Cusco FC. (Video: L1 MAX)
Gol de Facundo Callejo con polémica en el Universitario vs. Cusco FC. (Video: L1 MAX)

En una acción de mucha polémica por la supuesta mano de Williams Riveros, Facundo Callejo canjeó el penal por gol para poner el 1-1 de Cusco FC sobre Universitario.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

