Gol de Felipe Vizeu para el 1-1 de Sporting Cristal vs. Melgar. (Video: L1 MAX)
Luego de un gran centro de Santiago González, Vizeu se hizo indetectable en el área y metió el pie oportunamente para firmar el 1-1 de ante . Todo esto sucedió cuando el reloj marcaba el minuto 85 del complemento, el ‘9’ brasileño ubicado de manera correcta en el área, solo tuvo que introducir el balón de manera correcta para vencer la valla de Cáceda. Vizeu, exFlamengo, de 28 años al término de celebración alzaba los brazos como un llamado de atención a los hinchas para que presionen y no estén estáticos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

