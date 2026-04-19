Felipe Vizeu anotó el 1-0 para Sporting Cristal ante UTC. (Video: L1 MAX)
Felipe Vizeu anotó el 1-0 para Sporting Cristal ante UTC. (Video: L1 MAX)

Volvió a aparecer la dupla que le dio la victoria a ante Cerro Porteño. Esta vez en el Estadio Alberto Gallardo, cuando corría el minuto 8 del partido, los rimenses se fueron al ataque y el balón llegó hasta el capitán Yoshimar Yotún, quien con un sutil centro encontró a . El delantero solo necesitó un toque para marcar el 1-0 de Sporting Cristal ante UTC por el Torneo Apertura.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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