Lejos de lo que se pensaba en un comienzo, durante el primer tiempo a Alianza Lima le costó generar jugadas de peligro para vulnerar el cerco defensivo de Unión Comercio. Por ello, el 1-0 nació de un balón detenido y un oportuno rebote en el travesaño, el cual fue cogido por Gino Peruzzi.

Todo nació de un saque de esquina ejecutado por Pablo Lavandeira. Los zagueros locales no tomaron a Hernán Barcos y este tuvo todo el tiempo para sacar un cabezazo que casi vence a Willy Díaz. No obstante, el rebote le quedó perfecto al lateral derecho ‘blanquiazul’, quien llegó por sorpresa y no dudó en sacar un derechazo inatajable (25′).

Este 1-0 sorprendió a Unión Comercio, pues previamente no habían sufrido alguna aproximación tan cercana al gol. Jaime de la Pava, director técnico colombiano que está debutando esta tarde en el banquillo del ‘Poderoso’, seguro hará algunas variantes para que su equipo pueda equiparar el trámite.

Alianza Lima vs. Unión Comercio: lo que se viene

Luego de este partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2023, Alianza Lima volverá a jugar recién en la décima quinta jornada, ya que el próximo fin de semana descansará. Así, pues, enfrentará a Carlos A. Mannucci en el compromiso programado para el domingo 7 de mayo desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.

Recordemos que los ‘blanquiazules’ tendrán una apretada agenda durante este quinto mes del año, pues también deberá completar un par de duelos ante el Deportivo Municipal y la Universidad César Vallejo, además del que sostendrá ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. Guillermo Salas tendrá una difícil misión para que su plantel llegue en óptimas condiciones.

Unión Comercio, por su parte, visitará la cálida ciudad de Trujillo para enfrentar a Carlos A. Mannucci por la fecha 14 del Apertura. Este encuentro está pactado para el domingo 30 de abril desde las 4:00 p.m. en el estadio Mansiche. Los ‘Carlistas’ han mejorado muchísimo en estas últimas semanas, por lo que serán un rival de cuidado para el ‘Poderoso’.





