Alianza Lima y Sporting Cristal se ven las caras en el Estadio Nacional por la fase 16 de la fase 2 de Liga 1. El equipo blanquiazul saltó al campo con un ánimo completamente distinto al del primero y, antes de los 10 minutos, lograron descontar por medio de Hernán Barcos.

A los 52 minutos, tras una disputa dentro del área de Cristal, Omar Merlo no pudo despejar lejos el esférico. Jairo Concha aprovechó esto, recuperó y asistió al ‘Pirata’, quien cruzó su disparo para vencer a Alejandro Duarte.

Este es el séptimo gol de Hernán Barcos en lo que va de la fase 2 de la Liga 1. Es el máximo anotador blanquiazul en lo que va de esta estapa del torneo nacional.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: la previa

Los dos equipos, finalistas del torneo local, saben que este encuentro podría servir para medir al oponente en los Play Offs, pero no por ello mandarán a equipos no aptos de dar un buen espectáculo en el recinto de José Díaz, que promete un choque de poder a poder. Este partido no podrá dar algunas luces de cómo se pararán ambos equipos en las definiciones del campeonato.

Cabe destacar que la última ocasión en la que Alianza Lima vs. Sporting Cristal se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando una victoria por 2-1 en favor de los celestes, resultado que los bajopontinos buscarán repetir frente a un elenco blanquiazul que irá por su revancha.

Alianza Lima llega a este encuentro con 39 unidades, producto de doce victorias, tres empates y ninguna derrota en la Fase 2, mientras que Sporting Cristal hace lo propio con 30 puntos, como resultado de nueve triunfos, tres empates y tres partidos perdidos en lo que va del certamen.





