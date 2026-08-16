Gol de Hernán Barcos para anotar el 2-0 de Sporting Cristal vs. Sport Huancayo. (Video: Liga 1 Max / Foto: GEC)
Gol de Hernán Barcos para anotar el 2-0 de Sporting Cristal vs. Sport Huancayo. (Video: Liga 1 Max / Foto: GEC)

Hernán Barcos anotó el segundo gol de Sporting Cristal para aumentar la ventaja ante Sport Huancayo.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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