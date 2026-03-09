Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Con polémica en el VAR: penal y gol de Jhonny Vidales para el 1-1 de Melgar vs. Alianza Lima
Tras un tiro de esquina que en principio pasó desapercibido, Luis Advíncula le propinó un manotazo en el rostro a Matías Lazo dentro del área. Luego de revisar la jugada en el VAR, el árbitro Joel Alarcón sancionó penal a favor de FBC Melgar. El encargado de ejecutar fue Jhonny Vidales, quien con gran frialdad convirtió desde los doce pasos para marcar el 1-1 transitorio ante Alianza Lima en Matute. Con este tanto, el delantero rojinegro suma dos goles en lo que va del Torneo Apertura.
