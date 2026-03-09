Polémica en el VAR, penal y gol de Jhonny Vidales para el 1-1 de Melgar vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
Tras un tiro de esquina que en principio pasó desapercibido, Luis Advíncula le propinó un manotazo en el rostro a Matías Lazo dentro del área. Luego de revisar la jugada en el VAR, el árbitro Joel Alarcón sancionó penal a favor de FBC . El encargado de ejecutar fue , quien con gran frialdad convirtió desde los doce pasos para marcar el 1-1 transitorio ante en Matute. Con este tanto, el delantero rojinegro suma dos goles en lo que va del Torneo Apertura.

