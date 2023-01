Alianza Lima no reacciona en el estadio Atanasio Girardot y lo paga caro. Atlético Nacional hizo muchos cambios en la etapa complementaria, pero eso no mermó en su superioridad. Esto se vio reflejado en el 3-0 marcado por Juan Pablo Torres, quien no encontró reacción en la defensiva visitante para rematar con facilidad al pórtico de Ángelo Campos.

Todo nació de un mal control de Jefferson Duque, pero también porque los defensores del cuadro dirigido por Guillermo Salas no supieron cómo controlar a la gran cantidad de hombres que posicionó el ‘Verdolaga’ en campo rival. Así es muy complicado poder defender ante un equipo que se siente superior y que está con hambre de marcar más goles.

La calidad de Juan Pablo Torres también facilitó todo, pues cuando se encontraba frente al arco de Alianza Lima no se apuró y se tomó el tiempo para enganchar y engañar a Santiago García. De esta manera, con un esfuerzo extra pudo rematar y decretar el segundo tanto de los pupilos de Pablo Autuori.

Lo que se viene para Alianza Lima tras la ‘Noche Verdolaga’

Luego de este partido por la ‘Noche Verdolaga’, Alianza Lima regresará al país para seguir con sus trabajos de pretemporada y así llegar afinados al arranque del Torneo Apertura 2023. En la fecha 1, los dirigidos por Guillermo Salas se medirán con Atlético Grau en condición de visitante.

El partido entre los ‘Blanquiazules’ y el elenco norteño se disputará el próximo domingo 22 de enero desde la 1:00 p.m. en Piura. Al ser una ciudad con mucho calor, los de La Victoria tendrán un duro reto si quieren comenzar con pie derecho su camino hacia el tricampeonato.

Por otro lado, también se confirmó la fecha 2 del Apertura. Alianza Lima tendrá el partido más interesante de la jornada al enfrentar a Deportivo Municipal en el estadio Alejandro Villanueva. El duelo se jugará el próximo sábado 28 de enero desde las 3:30 p.m., en donde los de ‘Chicho’ Salas llegan como claros favoritos para llevarse la victoria.





