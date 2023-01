La Liga 1 2023 tiene como fecha de inicio el 21 de enero. No obstante, todavía se vienen dando disputas entre algunos equipos como Alianza Lima y Universitario de Deportes, que no están de acuerdo con el cambio de los derechos de transmisión. Pese a ello, 1190 Sports, la empresa que se adjudicó los derechos sigue trabajando para llevar la nueva señal del fútbol peruano en la fecha establecida. Serán hasta tres los canales que sacarán al mercado. Por ahora, solo han negociado con dos operadores de cable, aunque Juan Carlos Balassanian, gerente general de la compañía en nuestro país, no descarta que se puedan sumar más a la lista.

