Gol de Kevin Sandoval para el 2-0 de Deportivo Garcilaso vs. Universitario. (Video: L1 Max)
Gol de Kevin Sandoval para el 2-0 de Deportivo Garcilaso vs. Universitario. (Video: L1 Max)

busca recuperar el liderato del Torneo Clausura y no hay mejor manera que hacerlo ante el líder del torneo. El ‘Pedacito de Cielo’ derrota 2-0 al equipo de Héctor Cúper, esta vez con un tanto de tras una asistencia de Gonzales. El jugador nacional remató y marcó el segundo para el conjunto cusqueño, celebrando de manera especial junto a Patrick Zubczuk.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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