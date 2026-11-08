Gol de Kelvin Sánchez puso el 1-1 de Los Chankas vs. Alianza Lima. (Video: L1 Max)
Gol de Kelvin Sánchez puso el 1-1 de Los Chankas vs. Alianza Lima. (Video: L1 Max)

La alegría de en la altura de Andahuaylas fue efímera, pues apenas logró sostener por ocho minutos la ventaja del 1-0 firmada a los 50′ por Eryc Castillo tras una genial habilitación de Fernando Gaibor. El indomable espíritu de forzó el error en la zaga visitante cuando un pase de Jarlín Quinteros se escurrió bajo el botín de , desatando un bombardeo dramático en el área; aunque el portero Alejandro Duarte y el defensor Nico Díaz bloquearon heroicamente los remates a quemarropa de Marlon Junior Torres y del propio Quinteros, el rebote final cayó en el dominio de Kelvin Sánchez, quien fusiló la red para sellar el empate definitivo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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