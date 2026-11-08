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¡Pésimo error de Advíncula! Gol de Kelvin Sánchez puso el 1-1 de Los Chankas vs. Alianza Lima
La alegría de Alianza Lima en la altura de Andahuaylas fue efímera, pues apenas logró sostener por ocho minutos la ventaja del 1-0 firmada a los 50′ por Eryc Castillo tras una genial habilitación de Fernando Gaibor. El indomable espíritu de Los Chankas forzó el error en la zaga visitante cuando un pase de Jarlín Quinteros se escurrió bajo el botín de Luis Advíncula, desatando un bombardeo dramático en el área; aunque el portero Alejandro Duarte y el defensor Nico Díaz bloquearon heroicamente los remates a quemarropa de Marlon Junior Torres y del propio Quinteros, el rebote final cayó en el dominio de Kelvin Sánchez, quien fusiló la red para sellar el empate definitivo.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.