Gol de Luis Iberico para el 2-0 de Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)
Gol de Luis Iberico para el 2-0 de Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

En comienza a respirarse un aire distinto tras sus buenas actuaciones en la Copa Libertadores, y esto se ha visto reflejado en este encuentro, donde el equipo celeste no baja la intensidad ni mucho menos cede espacios, mostrando una defensa sólida. Luego de una mala salida de UTC, el balón fue recuperado por Yoshimar Yotún, quien vio solo a , que definió de manera exquisita con un pinchazo que ingresó al arco y anotó el 2-0 a favor de los ‘celestes’.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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