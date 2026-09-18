Golazo de Marco Huamán para el 1-0 de Alianza Lima ante ADT. (Video: L1 Max)
Golazo de Marco Huamán para el 1-0 de Alianza Lima ante ADT. (Video: L1 Max)

busca dejar atrás el mal momento que atraviesa en el Torneo Clausura y el partido ante aparece como una oportunidad para los blanquiazules. Tras un tiro de esquina ejecutado por Fernando Gaibor, el balón dio algunos botes dentro del área y le quedó a Marcos Huamán. El defensor no lo pensó dos veces y remató de primera, tal como le llegó, para marcar un golazo y poner el 1-0 de Alianza Lima ante ADT.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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