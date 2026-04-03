Martín Távara anota el primero para Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Martín Távara anota el primero para Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

Tras la revisión en el VAR, se sancionó penal por una falta sobre Rafael Lutiger. El encargado de ejecutar fue , quien hasta ese momento no había anotado en la Liga 1 2026. Con un potente zurdazo a la parte baja del arco defendido por Carlos Grados, marcó el 2-1 para ante CD Moquegua, que ahora busca la remontada en el Estadio Alberto Gallardo.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS