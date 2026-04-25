Golazo de Matías Sen para anota el 1-0 de Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Golazo de Matías Sen para anota el 1-0 de Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

Golazo de : apareció su goleador histórico, , quien definió con clase por encima de Diego Enríquez tras un pase extraordinario de Josuee Herrera para romper el cero y poner el 1-0 ante , que no vive su mejor momento tras la goleada sufrida ante Atlético Grau. Con este resultado, crece la preocupación por lo que pueda mostrar en su enfrentamiento ante Junior por la Copa Libertadores.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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