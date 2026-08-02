Gol de Matías Succar puso el 1-0 del Cienciano vs. Universitario. (Video: L1 Max)
Gol de Matías Succar puso el 1-0 del Cienciano vs. Universitario. (Video: L1 Max)

hizo respetar el Estadio Inca Garcilaso de la Vega al ponerse en ventaja 1-0 sobre por la tercera fecha del Torneo Clausura. El ‘Papá’ venía proponiendo y generando peligro sobre el arco de Diego Romero, hasta que a los 34 minutos encontró la recompensa por la vía del balón detenido. Carlos Cabello ejecutó un tiro de esquina quirúrgico al corazón del área grande, donde tiró de potencia e intuición para anticipar a la zaga crema. El atacante conectó el envío con un remate letal dentro del área chica, dejando sin opciones al guardameta merengue y desatando la fiesta en las tribunas cusqueñas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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