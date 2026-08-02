vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) tiene los derechos de este encuentro, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su alternativa de streaming en las plataformas de Liga 1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Universitario vs. Cienciano se enfrentan por el Torneo Clausura 2026 vía Liga 1 MAX, DIRECTV, DGO, Movistar TV y Claro Video. (Video: Universitario)
Universitario vs. Cienciano se enfrentan por el Torneo Clausura 2026 vía Liga 1 MAX, DIRECTV, DGO, Movistar TV y Claro Video. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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