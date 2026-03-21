Gol de Miguel Araujo para el descuento de Sporting Cristal vs. Los Chankas. (Video: L1 MAX)
Gol de Miguel Araujo para el descuento de Sporting Cristal vs. Los Chankas. (Video: L1 MAX)

se mete nuevamente en el partido tras el 2-0 de . Luego de un gran centro de Martín Távara, el balón llegó a , quien aprovechó que nadie logró despejar y, con un sutil cabezazo, marcó el 2-1 para los rimenses. El conjunto bajopontino ahora va en busca del empate para no alejarse de la pelea, considerando el buen momento de Los Chankas en el torneo, donde son los líderes del mismo.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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