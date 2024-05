Sporting Cristal arrancó el partido ante Alianza Atlético con muchísima intensidad, presionando en campo contrario y generando varias situaciones de peligro gracias a su volumen ofensivo. En ese sentido, no fue difícil que los rimenses se pusieran adelante en el marcador, con dos buenas noticias: el primer tanto de Nicolás Pasquini desde que llegó al club y el regreso goleador de Martín Cauteruccio, ambos con complicidad del portero Diego Melián.

El 1-0, que se dio a los 10′ del primer tiempo, nació de un tiro libre ejecutado por Martín Távara. El remate del mediocampista celeste fue tan fuerte que Melián no pudo controlarlo ni despejarlo a un lado, por lo que falló en el cálculo y le dejó el esférico servido a Pasquini. De esta manera, tras libertarse de su marca y aparecer casi como un ‘9’, el lateral argentino venció el pórtico sullanense.

Después, a los 14′, Diego Melián volvió a equivocarse con una jugada que fue un calco del 1-0. Martín Távara exigió nuevamente al guardameta de Alianza Atlético con un remate de larga distancia, pero, en lugar de Nicolás Pasquini, fue Martín Cauteruccio quien capturó el balón suelto en el área. Así pues, el ariete uruguayo no solo amplió la ventaja de Sporting Cristal, sino también volvió a anotar después de nueve jornadas y llegó a las 14 dianas en la Liga 1 Te Apuesto.

Nicolás Pasquini marcó el 1-0 de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: lo que se les viene

Luego de este duelo en el Gallardo, Sporting Cristal volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Universitario por la décima quinta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 12 de mayo desde las 6:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App.

El duelo entre bajopontinos y cremas podría ser determinante en el desenlace del primer certamen de la temporada, por lo que ambos cuadros no pueden guardarse nada. Eso sí, los rimenses no podrán contar con Yoshimar Yotún por lesión y será una baja importante en el esquema de Enderson Moreira. Del lado de la ‘U’, Fabián Bustos no estará en su zona técnica tras ser expulsado en el partido frente a ADT, donde los merengues cayeron por 2-0 y dejaron atrás su invicto de 24 encuentros en la Liga 1 Te Apuesto.

Alianza Atlético, por su parte, volverá a jugar dentro de ocho días cuando reciba a Cienciano en Sullana. Este encuentro está pactado para el lunes 13 de mayo desde las 2:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Campeones del 36 y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





