En este marco, el entrenador colombiano tiene distintas alternativas. Una de las duplas que piensa utilizar para este duelo internacional, sería la que acaba de darle alegría a la hinchada blanquiazul en la reciente victoria frente a UTC por la jornada 14 del Torneo Apertura: Jeriel De Santis con Hernán Barcos. El venezolano asistió con una pelota al vacío al argentino y este, con un remate cruzado, fue el autor de tremendo golazo. Ambos, tras el suceso, comentaron que la jugada es ensayada en los entrenamientos.

La otra sociedad de ataque que sería evaluada por el entrenador, es la conformada por Hernán Barcos y Kevin Serna. Se reunieron durante el juego contra Colo Colo en el replanteo que realizó el estratega -inició con sistema 4-3-3 y varió en pocos minutos a 3-5-2- y se miró un mejor engranaje, aunque, sin oportunidades de convertir. Eso sí, Serna, a pocos minutos para el final, aprovechando su velocidad en una jugada de contragolpe, asistió a Jeriel De Santis -entró por Hernán Barcos- y el 18 disparó afuera.

Los preparativos

Alianza Lima luego de ganar a UTC por la fecha 14 del Torneo Apertura, volvió a los trabajos enfocado en ganar el próximo miércoles a Cerro Porteño en la meta de poder clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. Con la tranquilidad que otorga siempre la victoria, los íntimos volvieron a reunirse en EGB para entrenar. Los que jugaron hicieron trabajos regenerativos, y los que no fueron tomados en cuenta por el director técnico, hicieron fútbol a espacio reducido.

En este grupo de jugadores estuvieron Yordi Vílchez, Aldair Fuentes y Adrián Arregui, quienes no estuvieron en la nómina de Alejandro Restrepo frente a los cajamarquinos. Así mismo, Jesús Castillo, Víctor Guzmán, y Sebastián Aranda, quienes sí estuvieron en la relación, pero que sin embargo, no sumaron minutos. No hay nuevos lesionados, y quienes lo estuvieron, están en la fase final de su recuperación: Ricardo Lagos y Cecilio Waterman. Ambos reaparecerían ante Colo Colo.

Hoy y mañana, el plantel tiene programado entrenamiento en EGB. El martes es la práctica en Matute, -el escenario del compromiso internacional-, y luego se concentrarán. Es oportuno señalar que Alianza Lima se ubica en el último lugar de la tabla del grupo A de la Copa Libertadores con dos unidades. Su rival de turno, Cerro Porteño, es tercero con cuatro puntos, igual que Colo Colo, que se ubica segundo. Fluminense es puntero con cinco unidades. Por cierto, se trata de un grupo bastante apretado.

