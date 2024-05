Desde que Cagliari salió oficialmente de la zona de descenso, ha buscado sostener su nivel para no volver a caer en la zona roja y depender de sí mismo en la lucha por la permanencia. Sin embargo, con el 1-1 de este domingo frente al Lecce, los de Cerdeña registraron su cuarto partido sin conocer la victoria y por ahora no pueden confiarse, a falta de tres jornadas para que finalice la Serie A 2023-24. Asimismo, Gianluca Lapadula volvió a sumar minutos de titular después de un mes.

La última vez que el delantero ítalo-peruano había estado desde el arranque fue en el 1-1 ante el Huellas Verona, ya que en las semanas posteriores solo fue pieza de recambio o ni siquiera fue tomando en cuenta por Claudio Ranieri y se quedó en el banquillo de suplentes, como contra la Atalanta y Juventus. Lamentablemente para nuestro compatriota, la expulsión de Gianluca Gaetano cambió los planes de su entrenador y tuvo que salir sustituido.

Aunque el trámite del compromiso ante el Lecce no fue sencillo, Lapadula se las ingenió para conectar con los mediocampistas del Cagliari y así generar sensación de peligro. Si bien solo tuvo un remate en todo el tiempo que estuvo en el campo de juego, fue importante que volviera a ser considerado dentro de la nómina titular y esperemos que siga así en lo que resta de la campaña.

Los de Ranieri consiguieron ponerse en ventaja a los 26′, cuando Yerry Mina capturó un disparo de Gaetano y lo desvío para sorprender al portero Wladimiro Falcone. No obstante, luego de quedarse con diez jugadores, los locales perdieron el control del encuentro y Lecce empezó a adueñarse de la posesión. Pese a resistir casi todo el duelo, la anotación de Nikola Krstović a los 84′ los privó de sumar de a tres en el Unipol Domus.

Si Cagliari quiere mantenerse en la Serie A, tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los tres partidos que le quedan y esperar que sus más cercanos perseguidores no se despunten. Udinese –el antepenúltimo de los que descienden– está ubicado en la casilla 17 de la tabla de posiciones con 29 puntos y mañana recién jugará frente al Napoli, por lo que lo más conveniente para el cuadro de Lapadula, que tiene 33 unidades, es que por lo menos empate.

En conferencia de prensa pospartido, Ranieri se mostró conforme con el punto que sumaron en casa. “Un punto ganado porque en el 1-1 tuvieron ocasiones importantes y dos postes. Cuando no puedes ganar es importante no perder. Creo que el árbitro tenía razón en la expulsión, pero luego intervino el VAR. ¿La segunda mitad? Estuvo sucio, feo y malo, como la película (risas)”, sostuvo.

Finalmente, el experimentado estratega valoró el desempeño de Yerry Mina y lo consideró importante para su plantel. “Once contra once lo hicimos muy bien, estábamos decididos y no concedimos nada al rival. ¿Mina? Hay que controlarlo, cuando cae al suelo no lo hace para perder el tiempo, sino porque necesita estiramientos. Entrena muy poco con nosotros, por algunos problemas físicos. Lamentablemente es así, pero es un jugador demasiado importante para nosotros”, puntualizó.

¿Qué se le viene a Cagliari?

Luego de empatar por 1-1 con el Lecce, Cagliari volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite al AC Milan por la trigésima sexta jornada de la Serie A 2023-24. Dicho compromiso está programado para el sábado 11 de mayo desde la 1:45 p.m. (horario peruano), se disputará en el Estadio San Siro y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





