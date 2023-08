Cuando todo parecía indicar que el encuentro entre Sporting Cristal vs. Atlético Grau, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, culminaría con el 2-2, Nilson Loyola apareció para emocionar a hinchas y miembros del conjunto rimense. Y es que el defensor sorprendió con una gran definición y colocó el 3-2 final a favor de la visita, consiguiendo una victoria importante que los ubica como líderes del segundo certamen del año.

En la última jugada del encuentro en el Estadio Municipal de Bernal, el lateral definió de forma espectacular dentro del área para vencer la valla de Raúl Fernández, que poco pudo hacer para evitar que le balón se cole entre sus redes. Inmediatamente, sus compañeros, incluido Tiago Nunes, corrieron hacia él para festejar la diana, la cual servirá para que los celestes se acerquen a sus objetivos en la presente campaña.

Cabe resaltar que esta victoria es sumamente importante para Sporting Cristal, que empezó perdiendo el encuentro por 2-0. No obstante, el replantamiento del estratega brasileño y una gran actuación de Joao Grimaldo, bastó para igualar el marcador y tomar confianza. Fue Loyola el encargado de cerrar la tarde con un auténtico golazo, para traerse los tres puntos de uno de los escenarios más complicados del certamen nacional.

Sporting Cristal vs. Atlético Grau: lo que se viene

Luego del partido contra Atlético Grau, en el estadio Municipal de Bernal, Sporting Cristal tendrá que pasar rápido la página con la intención de comenzar la preparación con miras al encuentro que lo pondrá frente a frente con Deportivo Municipal, en el estadio Alberto Gallardo, el próximo domingo (3:30 p.m.) por la décima jornada del Torneo Clausura.

Es necesario mencionar que los rimenses pelean los primeros lugares del segundo certamen del año, junto a Universitario de Deportes y Melgar, por lo que una victoria será vital para no desprenderse de la lucha. Por este motivo, los de Tiago Nunes no se guardarán nada y saldrán con sus mejores elementos ante la ‘Franja’, que no atraviesa un buen momento en la presente temporada.

Con relación al cuadro del ‘Patrimonio de Piura’, tendrán que dejar su ciudad natal para llegar -el lunes- al Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, escenario en el que intentarán sumar tres puntos contra un Sport Boys necesitado de puntos para alejarse de la zona de descenso.





