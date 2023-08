El último miércoles, se confirmó el préstamo de Alfonso Barco a Defensor Sporting de Uruguay (la operación es por un año, con posibilidad de que se extienda). Y, desde entonces, el exvolante de Universitario de Deportes no dejó de sentir una gran bienvenida en tierras charrúas: el club lo presentó por todo lo alto y, a través de sus redes sociales compartió lo que fue el primer día de trabajos del jugador peruano y, por supuesto, lo que fue el clásico ‘apanado’ con todos los integrantes del primer equipo.

El jugador nacional tendrá su primera aventura en el exterior, luego de haber defendido las camisetas de la Universidad San Martín (hoy en Segunda División del fútbol peruano) y el combinado merengue, donde acumuló los siguientes registros: 20 partidos en total, 13 en la Liga 1 Betsson y siete en la Copa Sudamericana.

Alfonso Barco venía analizando la opción de Defensor Sporting hace algunas semanas, la misma que llegó a las oficinas de Universitario de Deportes, donde -priorizando él bienestar del jugador y de la institución-, decidieron cederlo en calidad de préstamo por una temporada.

Cabe destacar que, en caso ‘Fonchi’ tenga buenos desempeños en la escuadra violeta, los uruguayos tienen la opción de extender el vínculo con el deportista nacional por una temporada más, punto que también fue aceptado en los pasillos del conjunto estudiantil.

La palabra de Alfonso Barco

El volante de 21 años viajó el último martes rumbo a tierras charrúas, con el sueño intacto de crecer profesionalmente; en medio de todo ese presente, Alfonso Barco no dudó en agradecer todo lo aprendido bajo el mando del ‘profe’ Jorge Fossati, junto a sus compañeros y Universitario de Deportes.

“Muy entusiasmado por esta oportunidad. Me voy feliz, muy contento por lo que puede llegar a venir en mi carrera y entusiasmado sobre todo”, sostuvo el jugador a los medios que lo esperaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, ratificó que “es una oportunidad que me está llegando, se dio todo muy rápido. Hay un gran beneficio para la ‘U’ y siempre fue mi sueño jugar en el extranjero. Me voy con mucha fe”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR