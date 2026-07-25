El fútbol peruano nunca dejará de sorprendernos, ya sea por sus curiosidades o por algunas acciones que hacen que muchos de nosotros nos tomemos la cabeza. La última ‘perlita’ acaba de ocurrir en el compromiso entre Sport Boys vs. ADT, donde Pablo Erustes amaneció con ganas de ser el protagonista principal del partido. Todo inició pasado los 60′, cuando Luciano Nequecaur ganó un balón dividido dentro del área y asistió al exjugador de Melgar. No había portero que cubriera el arco y todo estaba cantado para que llegase el 1-0 de la ‘Misilera’. Sin embargo, Erustes se nubló y mandó la pelota al saque de meta, cuando era más fácil meterla que fallarla. Desde las gradas los hinchas rosados, hastiados con que su equipo no consiguiese la ventaja frente a los tarmeños, derramaron lamentos entremezclados con lisuras. Nadie lo podía creer.