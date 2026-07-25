Pablo Erustes falló gol para el 1-0 de Sport Boys vs. ADT. (Video: L1 MAX)
Pablo Erustes falló gol para el 1-0 de Sport Boys vs. ADT. (Video: L1 MAX)

El fútbol peruano nunca dejará de sorprendernos, ya sea por sus curiosidades o por algunas acciones que hacen que muchos de nosotros nos tomemos la cabeza. La última ‘perlita’ acaba de ocurrir en el compromiso entre vs. , donde amaneció con ganas de ser el protagonista principal del partido. Todo inició pasado los 60′, cuando Luciano Nequecaur ganó un balón dividido dentro del área y asistió al exjugador de Melgar. No había portero que cubriera el arco y todo estaba cantado para que llegase el 1-0 de la ‘Misilera’. Sin embargo, Erustes se nubló y mandó la pelota al saque de meta, cuando era más fácil meterla que fallarla. Desde las gradas los hinchas rosados, hastiados con que su equipo no consiguiese la ventaja frente a los tarmeños, derramaron lamentos entremezclados con lisuras. Nadie lo podía creer.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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