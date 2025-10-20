Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Como depredador en el área! Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima vs Sport Huancayo
El delantero blanquiazul apareció en un momento donde la calentura se encendía por las constantes faltas que provocaba el rival, pero con la complicidad de Eryc Castillo, y metiéndose hasta dentro del área, Paolo logró poner la primera ventaja en el marcador.
Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima vs. Sport Huancayo. (Video: L1 MAX)
Se adelanta Alianza Lima en un partido de alta intensidad en la altura de la ‘incontrastable’, porque aunque le costaba progresar en gran medida para buscar el ataque, los delanteros ‘íntimos’ se agruparon para dar el primer golpe frente a Sport Huancayo. Con el regreso de Néstor Gorosito al banquillo, parece que la cara le cambió totalmente al cuadro ‘blanquiazul’ que empezó a mostrarse firme en este partido con una gran jugada que la comenzaría Eryc Castillo, con un gran recorrido por su banda, para sacar el centro hacia Paolo Guerrero que -en primera- le regresó el balón a la ‘Culebra’ con un lujo de taquito. A pesar del disparo que sacó el ecuatoriano impactó en el palo, pero dicho rebote le dio toda la facilidad al ‘Depredador’ para tocar el esférico y meter el primer gol.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.