Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet

Alianza Lima vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde la 1:15 p.m. en el Estadio IPD de Huancayo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX y L1 Play.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Franco Navarro Mandayo sobre el proyecto de Alianza Lima para el 2026: “Para el año que viene la idea es mantener una base, estructura, un proyecto, una continuidad con una base de jugadores que es algo que Alianza en los últimos años no ha podido hacer. Creemos firmemente que con esa convicción y manteniendo una base importante y haciendo unos ajustes en el equipo, potenciándolo, vamos a tener grandes resultados”.

Franco Navarro Mandayo sobre la cifra que habría pedido Boca Juniors por Luis Advíncula: “Se estuvo especulando sumas estratósferas por el tema de Luis. Es totalmente falso, somos totalmente responsables desde lo económico. Hacemos un análisis deportivo y económico y las dos cosas tienen que hacer match para que una operación se pueda dar”.

Franco Navarro Mandayo sobre Luis Advíncula: “Lo cierto es que tenemos que ser respetuosos, él tiene contrato con Boca, no hay absolutamente nada hoy, pero esto también es fútbol y es un jugador que resulta más que interesante para muchos equipos, no solo para Alianza. Quiero ser respetuoso porque él tiene contrato, la temporada aún sigue, pero como digo, es un gran jugador que quién no quisiera tenerlo”.

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, sobre la posible llegada de Luis Advíncula: “Luis es un jugador que no solo a Alianza, entiendo que le puede interesar a cualquier equipo del fútbol peruano y sudamericano. Es un jugador que de más está hablar de su calidad, como persona es un profesional A1″.

P ablo Ceppelini respecto a su continuidad en Alianza Lima: "Estoy muy bien acá, me siento bien. Tras la lesión y suspensión de la copa son cosas que a uno lo bajonea, la primera lesión de mi carrera fue acá. A partir del Clausura he empezado a levantar, estoy muy contento con hecho hasta ahora".

Pablo Ceppelini sobre el objetivo de Alianza Lima: "Estamos yendo partido a partido, tenemos que ganar todo lo que queda y después ver para qué nos da. El objetivo es ir a fase de grupos de Copa Libertadores, hoy es un paso importante".

Pablo Ceppelini, volante de Alianza Lima, tras el triunfo sobre Sport Boys: "Teníamos que ganar, se logró y ahora tenemos que pensar en Huancayo que será un partido difícil. Durante el campeonato se nos hizo cuesta arriba los partidos en altura, hay que prepararnos bien y hay que plantear de otra manera el partido".

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo está programado para este jueves 16 de octubre desde las 1:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 3:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 2:15 p.m.; en México a las 12:15 p.m.; y en España a las 8:00 p.m. del martes 21.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará en el Estadio IPD de Huancayo, con la transmisión de L1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

El Estadio IPD de Huancayo será el escenario principal del partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo.

Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo.

