Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet
Alianza Lima vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde la 1:15 p.m. en el Estadio IPD de Huancayo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX y L1 Play.
Franco Navarro Mandayo sobre el proyecto de Alianza Lima para el 2026: “Para el año que viene la idea es mantener una base, estructura, un proyecto, una continuidad con una base de jugadores que es algo que Alianza en los últimos años no ha podido hacer. Creemos firmemente que con esa convicción y manteniendo una base importante y haciendo unos ajustes en el equipo, potenciándolo, vamos a tener grandes resultados”.