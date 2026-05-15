Gol de Raúl Ruidíaz, Atlético Grau 1-0 Universitario (Video: L1MAX)
Gol de Raúl Ruidíaz, Atlético Grau 1-0 Universitario (Video: L1MAX)

Tras la victoria de FC Cajamarca, busca no alejarse de la pelea por mantenerse en la Liga 1 y en ese contexto llegó el gol de Raúl Ruidíaz. El delantero recibió el balón tras un despeje de Williams Riveros, controló de espaldas, se sacó a la defensa de y definió para marcar el 1-0 a favor del cuadro piurano. Luego de anotar, la ‘Pulga’ pidió disculpas a la afición merengue.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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